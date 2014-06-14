Глава СБУ: боевики отравлены российской идеологией евроазиатского фундаментализма

Боевики, которые действуют на востоке Украины, отравлены российской идеологией евроазиатского фундаментализма и уверены, что на территории Украины нужно уничтожать украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, об этом председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко заявил в эфире программы «ШустерLive» на Первом национальном.

По его словам, в Украине ведется спланированная циничная война новой формы – гибридная война. “Главная ее составляющая – это информационная война, промывка мозгов жителям Луганской и Донецкой областей. А бывшие преступники во власти, от экс-президента до командующего Внутренними войскам, на территории РФ проводят мобилизацию, проплачивают боевиков и оружие, создают террористическо-мародерские организации и присылают их воевать против собственного народа”, - сказал Наливайченко.

Он отметил, что лидеры незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Украине, отравлены идеологией евроазиатского фундаментализма. “Они вырастили целое поколение российских военных, которые уверены, что на территории Украины нужно уничтожать украинцев – тех, кто имеет иное мнение и образ жизни, чем в их профашистском евразийском воображении. Опасность в том, что это исповедуется как новая волна православия – православный фундаментализм. Это опасная идеология, которая используется в этой гибридной войне”, – сказал председатель СБУ.

Читайте такжеВ Луганске террористы сбили самолет ИЛ-76, погибли 49 военных

Наливайченко отметил, что группы, которые готовят диверсантов на востоке Украины, действовали там уже несколько лет при содействии предыдущей власти. Сейчас Служба безопасности Украины ежедневно работает над обезвреживанием террористов и боевиков. Наливайченко сообщил, что 13 июня в Киеве был задержан посланец главаря террористов из Горловки, у которого было задание взорвать Киевское водохранилище и электросеть.

Читайте такжеВ Мариуполе расстреляли авто пограничников, трое военных погибли

В целом, по его словам, на сегодняшний день по решению судов за решеткой находится 12 граждан РФ и 80 граждан Украины и других стран, которые причастны к терроризму и шпионажу.