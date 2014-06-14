В Днепропетровск из Киева приезжал новый "смотрящий" над бизнесменами - замглавы ОДА

Об этом в своем Facebook пишет исполняющий обязанности заместителя главы Днепропетровской ОГА Святослав Олийнык.

"Сегодня в Днепропетровск приезжал некто, представившийся Георгием Ярошенко, который в клубе "Бартоломео" собрал бизнесменов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность".

"При этом на руках он имел списки всех экспортеров и импортеров, которые получить можно только в таможне или в сбу. Он также был осведомлен о подробностях экономической деятельности каждого импортера. У него были списки номеров мобильных телефонов представителей самых крупных компаний.

Этот человек объявил себя "смотрящим" от отдела К СБУ и предложил всем "подумать" какую сумму они будут платить с каждого растамаживаемого контейнера, как было раньше".

"Важно заметить, что уже три месяца, как в Днепропетровске остановлены централизованные коррупционные платежи на таможне. Но несколько дней назад оказалось, что от нас "ушла" крупная турецкая компания в связи с искусственно созванными препятствиями при таможенном оформлении грузов. То есть, государственный бюджет уже недополучил какие-то деньги", - подчеркнул Олийнык.

Замгубернатора заявил: "Я обратился в СБУ в Днепропетровской области с просьбой немедленно установить указанного гражданина и задержать его с целью проведения следственных действий. В СБУ пообещали принять меры".

"Начальник Таможенной Службы Украины Макаренко в телефонном разговоре с ОДА пообещал лично принять участие в задержании указанного лица", - резюмировал Олийнык.

Позже главред Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов прокомментировал ситуацию у себя в Facebook.

"Кандидат в депутаты Киевсовета от партии "УДАР" Георгий Ярошенко - новый "смотрящий" от председателя СБУ Валентина Наливайченко по украинской таможне!?! Историю суперскандала изложил зампред Днепропетровской областной государственной админи страции Святослав Олийнык. Несколько очевидцев слышали рассказ бизнесмена, который может нанести тяжелый урон репутации председателя СБУ Валентина Наливайченко, мэра Киева Виталия Кличко, и близкого друга Кличко и спонсора "УДАР" народного депутата Валерия Ищенко. Поверить было бы трудно, но это правда. Свидетелями разговора было еще 10 человек в приемной облгосадминистрации, в том числе другие зампреды облгосадминистрации, частные лица".

Также он рассказал, что Георгий Ярошенко, в апреле и мае 2014-го года неоднократно посещал Крым, принимал участие в неофициальных переговорах с представителями незаконного марионеточного "правительства" Крыма.