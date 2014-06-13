Махницкий не видит оснований для увольнения прокурора Киева

И.о. генерального прокурора Украины Олег Махницкий не видит оснований для освобождения от должности прокурора Киева Николая Герасимюка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге.

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«Прокурор города Киева на время событий, имевших место на Майдане, в органах прокуратуры не работал, он работал в органах юстиции и дел фальсифицировать по активистам Майдана не мог”, - сказал Махницкий, прибавив, что перед назначением Герасимюка на должность прокурора Киева его проверяла СБУ и никаких компрометирующих данных не выявила.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 июня, 30 активистов Майдана пикетировали Генпрокуратуру с требованием отставки прокурора Киева Герасимюка