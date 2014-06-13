Украина подала заявление в ЕСПЧ из-за похищения вывезенных в Россию детей-сирот

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге министр юстиции Украины Павел Петренко.

”Минюст совместно с нашими правозащитниками подготовил и подал заявление в Европейский суд по правам человека в порядке, определенном 39-м правилом Конвенции по защите прав человека, а именно - принятие неотложных мер реагирования в случае существования угрозы для жизни, прав и свобод человека. Мы в этом заявлении требуем принятия Европейским судом мер в отношении Российской Федерации в части обязательства российских компетентных органов обеспечить передачу этих детей-сирот представителям дипкорпуса Украины, которые находятся в Ростовской области”, - сказал Петренко.

По словам министра, кроме конвенции, российская сторона также нарушила ряд международных договоров, касающихся обязательств государств не принимать меры по насильственному вывозу лиц и не потакать террористам.

Читайте такжеВ России пообещали вернуть 16 сирот, незаконно вывезенных боевиками из Украины - генконсул”У нас очень четкий сигнал и заявление для российских компетентных органов: если российские чиновники не хотят войти в историю наряду с африканскими и азиатскими диктаторами, которые, кроме военных преступлений, занимались терроризмом, похищением детей, мирного населения, то у них есть 48 часов для того, чтобы передать украинских детей-сирот нашему генконсулу, который находится в Ростовской области ”, - сказал Петренко. По его словам, в противном случае будут приниматься ”адекватные меры”.

Как заявил Петренко, кроме решения Европейского суда по правам человека по этому делу Украина также ожидает жесткую реакцию от Организации Объединенных Наций, Европейского Союза и Совета Европы.

По словам Петренко, факт сотрудничества российской власти с террористами неоспорим.

”Поэтому мы ожидаем сегодня до конца дня реакцию компетентных органов Российской Федерации, поскольку ситуация находится в их компетенции и под их контролем. У них есть два варианта: либо они возвращают украинских детей нашим дипломатам, либо получают соответствующее решение суда и становятся фактически соучастниками террористов”, - сказал Петренко.

Министр добавил, что Украина ожидает ”быструю и адекватную” реакцию российской стороны.

Читайте такжеВывоз сирот из Снежного в Россию квалифицируют как международное похищение детей - МИДКак сообщал УНИАН, 12 июня утром из Снежного на оздоровление в Днепропетровскую область на автобусе выехали 25 воспитанников Снежненского детского дома. На выезде из города автобус, который сопровождал автомобиль ГАИ, был остановлен. Машина ГАИ была отрезана вооруженными террористами «ДНР», а автобус захвачен. Позже стало известно, что автобус находится на границе с Россией.

После переговоров украинской стороны с представителями Пограничной службы РФ и террористами были освобождены водитель автобуса, часть детей и двое взрослых, сопровождавших детей. Вскоре автобус с украинскими детьми обнаружили в Донецке Ростовской области, где расположен пункт пропуска для автомобильного сообщения через российско-украинскую границу «Изварино».

По факту незаконного задержания украинских детей и принудительного перемещения их через границу украинский Омбудсмен обратилась к российскому коллеге и потребовала немедленно вмешаться в ситуацию. Аналогичные обращения направлены на имя генерального прокурора РФ, министра по чрезвычайным ситуациям и губернатора Ростовской области. Российский омбудсмен заверила, что взяла дело под личный контроль.

Как заявили в пресс-службе МИД Украины, российская сторона «незаконно разрешила перевезти на территорию РФ» 16 похищенных украинских сирот, без соответствующих разрешительных документов, а только по копиям свидетельств о рождении. Тем самым «российская сторона грубо нарушила положения соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации от 16 января 1997 года, а также взятые на себя международные обязательства в сфере обеспечения прав детей, в частности, статьи 11 и 35 Конвенции ООН о правах ребенка», - отметили в МИД Украины.

По словам генконсула Украины в Ростове-на-Дону Виталия Москаленко, дети находятся в пансионате «Донецкий» в городе Донецк Ростовской области.