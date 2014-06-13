Активисты пикетировали Администрацию президента, требуя принять закон о люстрации

13:45, 13 июня 2014
Политика
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Вокруг клумб на площади перед АП активисты выложили из кирпича слово “Люстрация”.

Активисты требуют люстрации / Фото УНИАН

Около 200 общественных активистов пикетировали Администрацию президента Украины с требованием принять закон о люстрации.

Как передает корреспондент УНИАН, под первый подъезд здания АП они принесли большой колокол, высотой около 40 см, и периодически били в него.

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Вокруг клумб на площади перед АП активисты выложили из кирпича слово “Люстрация”.

Председатель Люстрационного комитета Егор Соболев передал в офис президента Украины Петра Порошенко проект закона о люстрации.

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