Активисты пикетировали Администрацию президента, требуя принять закон о люстрации
13:45, 13 июня 2014Политика
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Вокруг клумб на площади перед АП активисты выложили из кирпича слово “Люстрация”.
Активисты требуют люстрации / Фото УНИАН
Около 200 общественных активистов пикетировали Администрацию президента Украины с требованием принять закон о люстрации.
Как передает корреспондент УНИАН, под первый подъезд здания АП они принесли большой колокол, высотой около 40 см, и периодически били в него.
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Вокруг клумб на площади перед АП активисты выложили из кирпича слово “Люстрация”.
Председатель Люстрационного комитета Егор Соболев передал в офис президента Украины Петра Порошенко проект закона о люстрации.
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