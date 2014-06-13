В ходе АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов, ситуация в городе стабильная - Аваков

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Министр МВД Арсен Аваков.

"Задержано 11 террористов, обезврежено две фугасные мины. На блокпосту в сторону Донецка задержан автомобиль, пытавшийся прорваться в сторону Донецка - автомобиль полностью загруженный вооружением. Ситуация в городе стабильная", - написал министр.

Напомним, сегодня утром в Мариуполе проходила спецоперация АТО. Все ключевые опорные пункты террористов взяты силовиками под контроль.