В ходе АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов, ситуация в городе стабильная - Аваков
11:29, 13 июня 2014Политика
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В ходе спецоперации АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов и обезврежено две фугасные мины. Над горсоветом Мариуполя вывешен украинский флаг.
В ходе спецоперации АТО в Мариуполе задержаны 11 террористов - Аваков
Об этом на своей странице в соцсети сообщил Министр МВД Арсен Аваков.
"Задержано 11 террористов, обезврежено две фугасные мины. На блокпосту в сторону Донецка задержан автомобиль, пытавшийся прорваться в сторону Донецка - автомобиль полностью загруженный вооружением. Ситуация в городе стабильная", - написал министр.
Напомним, сегодня утром в Мариуполе проходила спецоперация АТО. Все ключевые опорные пункты террористов взяты силовиками под контроль.
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