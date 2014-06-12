Через Макеевку на Донецк проехали танки и автоколонна с оружием - СМИ

23:17, 12 июня 2014
Политика
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Танки и колонна с оружием проехали через центр Макеевки, возможно, в сторону Донецка.

Макеевка, танки

Об этом сообщили очевидцы, передает ОстроВ.

"Три танка и машины с людьми поехали в центр Макеевки. Впереди машина с мигалкой, но не ГАИ. Прошли через микрорайон Зеленый. Вспахали гусеницами асфальт", - сказал собеседник.

Еще один очевидец говорит, что в колонне движется и зенитка, и другая техника.

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