Через Макеевку на Донецк проехали танки и автоколонна с оружием - СМИ
23:17, 12 июня 2014Политика
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Танки и колонна с оружием проехали через центр Макеевки, возможно, в сторону Донецка.
Через Макеевку на Донецк проехали танки и автоколонна с оружием
Об этом сообщили очевидцы, передает ОстроВ.
"Три танка и машины с людьми поехали в центр Макеевки. Впереди машина с мигалкой, но не ГАИ. Прошли через микрорайон Зеленый. Вспахали гусеницами асфальт", - сказал собеседник.
Еще один очевидец говорит, что в колонне движется и зенитка, и другая техника.
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