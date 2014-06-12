Через Макеевку на Донецк проехали танки и автоколонна с оружием - СМИ

Об этом сообщили очевидцы, передает ОстроВ.

"Три танка и машины с людьми поехали в центр Макеевки. Впереди машина с мигалкой, но не ГАИ. Прошли через микрорайон Зеленый. Вспахали гусеницами асфальт", - сказал собеседник.

Еще один очевидец говорит, что в колонне движется и зенитка, и другая техника.