Порошенко и Путин обсудили ситуацию на Донбассе по телефону
19:00, 12 июня 2014Политика
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Сегодня во второй половине дня состоялся содержательный и продолжительный телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко и Президента России Владимира Путина.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
В ходе беседы стороны обсудили мирный план Петра Порошенко относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины.
Также президенты Украины и России подняли вопрос относительно шагов, которые необходимо осуществить для прекращения огня и разрешения ситуации мирным путем.
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