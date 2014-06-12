Порошенко и Путин обсудили ситуацию на Донбассе по телефону

Сегодня во второй половине дня состоялся содержательный и продолжительный телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко и Президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины. В ходе беседы стороны обсудили мирный план Петра Порошенко относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины. Также президенты Украины и России подняли вопрос относительно шагов, которые необходимо осуществить для прекращения огня и разрешения ситуации мирным путем.

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