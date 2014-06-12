Лавров озвучил условие, при котором сепаратисты на Донбассе прекратят огонь

Об этом заявил в четверг российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает РИА «Новости».

«Кредит доверия сохраняется, и нужно его сейчас использовать. Все в руках украинских сторон. Мы знаем, что ополченцы на юго-востоке готовы к прекращению огня, но первый шаг по всем правилам должны сделать киевские власти после того, как прошла инаугурация Петра Алексеевича Порошенко», - сказал Лавров.

Он также сообщил, что Россия вносит в Совет безопасности ООН еще один проект резолюции по ситуации в Украине.

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«Мы поручили нашему послу в Нью-Йорке Виталию Чуркину внести проект резолюции Совету безопасности по ситуации на Украине, потому что вызывают все большую тревогу отсутствие какого-либо прогресса в усилиях по прекращению насилия, боевых действий, начиная с прекращения карательной операции», — сказал Лавров.

При этом он заявил, что речи о миротворческих силах в Украине пока не идет.

«О миротворческих силах мы речи не ведем. Не считаем, что дело дошло до такой точки. Пока еще сохраняется надежда на заявление президента Порошенко о том, что насилие будет остановлено и что начнутся переговоры», - сказал Лавров журналистам, отвечая на вопрос, содержится ли в проекте резолюции, которую Россия вносит в СБ ООН, положения, связанные с миротворческими силами на Украине.

Напомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.