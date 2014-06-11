Нелегитимный "вице-премьер" Крыма Темиргалиев подал в отставку - СМИ

Оккупационные власти Крыма приняли отставку Рустама Темиргалиева с поста "первого вице-премьера" полуострова, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщал УНИАН, после оккупации Крыма российскими военными, нелегитимная власть АРК 16 марта 2014 года провела незаконный референдум и заявила, что почти 97% участвовавших в нем граждан проголосовали за присоединение Крыма к России.Читайте такжеВласти Крыма сказали за сколько готовы покупать воду у Украины

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.

США, Евросоюз, Канада, Япония и другие страны отказались признавать результаты референдума и применили ряд санкций в отношении российских бизнесменов и чиновников.