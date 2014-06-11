В Мариуполе задержали майора, который поставлял оружие террористам

Об этом в эфире "5 канала" сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Есть предатели. Позавчера в Мариуполе был задержан майор одной из наших оборонных структур, который был уличен в продаже оружия сепаратистам. Он арестован, сейчас ведется следствие, по нему в ближайшее время будут обнародованы все данные, чтобы другим неповадно было. К сожалению, в каждой стране в такой ситуации находятся предатели", - сказал он.