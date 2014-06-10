МИД Польши: Украина может применять силу против вооруженных лиц, дестабилизирующих ситуацию

«Польша поддерживает диалог и мы за политическое решение, что не меняет того факта, что мы считаем, что Украина, будучи суверенным государством, имеет право использовать силу в отношении нелегальных вооруженных сил, стремящихся дестабилизовать ситуацию в государстве», - сказал Глава МИД Польши Радослав Сикорский по итогам переговоров с министрами иностранных дел Германии и России.Читайте такжеГенсек НАТО: Россия не выполняет своих обещаний, угрожает своим соседям и применяет против них силу

По его словам, вопрос компетенции местных властей и прав на использования языков нужно решать методами соответствующими Конституции Украины, а не с помощью «ракет, пулеметов, как пытались это делать сепаратисты».

«Я надеюсь, что сейчас наступило время диалога», - сказал он и добавил, что избрание нового президента Украины будет способствовать налаживанию ситуации, а также создает условия для новых переговоров между РФ и Украиной.Читайте такжеПорошенко: Украина должна гарантировать себе безопасность со стороны России

«Мы считаем – этот тот президент способен объеденить Украину, о чем говорит его инаугурационная речь, частично зачитанная на русском языке», - сказал Сикорский.