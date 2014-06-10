На Донетчине освободили похищенного активиста Демко
02:55, 10 июня 2014Политика
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На Донетчине освободили доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока Алексея Демко.
Об этом сообщил глава донецкой областной организации ВО Свобода Игорь Славгородский в своем Facebook.
"Сегодня освобожден из плена Алексей Демко. Сейчас он уже в безопасности. Спасибо всем, кто помогал (без фамилий)", - написал он.
Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области сепаратисты похитили Алексея Демко - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».
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