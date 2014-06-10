На Донетчине освободили похищенного активиста Демко

Об этом сообщил глава донецкой областной организации ВО Свобода Игорь Славгородский в своем Facebook.

"Сегодня освобожден из плена Алексей Демко. Сейчас он уже в безопасности. Спасибо всем, кто помогал (без фамилий)", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Макеевке Донецкой области сепаратисты похитили Алексея Демко - доверенное лицо кандидата в президенты Олега Тягнибока, члена ВО «Свобода».