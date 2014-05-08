В Макеевке сепаратисты похитили доверенное лицо Тягнибока

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из однопартийцев Демко Павел Деркаченко.

По словам Деркаченко, ему около 11.30 позвонил Демко и сказал, что его берут в плен, так как он видит, что подъехала к его дому машина «Мерседес», из которой вышли вооруженные люди.

Деркаченко объяснил, что Демко не выключил свой мобильный телефон, положил его в карман и поэтому Деркаченко стал свидетелем тех разговоров, которые происходили между сепаратистами и похищенным товарищем.

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«Вооруженные люди стали бить Демко, были слышны звуки падающей мебели. Все сопровождалось нецензурной бранью, и сепаратисты постоянно спрашивали у Демко, кто еще работает в партии «Свобода», кто еще здесь остался, сколько тебе платят, где деньги и где оружие и так далее», - рассказал Деркаченко.

Он отметил, что голос Демко «был очень подавленный, он плохо тихо говорил, по всей видимости его очень сильно били».

Деркаченко также рассказал, что он слышал от сепаратистов такие фразы: «Давайте этого козла сейчас пристрелим... Мы тебя сейчас отвезем в Донецк и там с тобой будут разговаривать по-другому».

По словам Деркаченко, вскоре мобильная связь прервалась.