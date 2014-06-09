Президент Чехии: Украиной до сих пор владела кучка гангстеров

В выступлении Милош Земан подчеркнул, что Украиной до сих пор «владели различные группы гангстеров, которые обогащались благодаря ряду сомнительных операций с просверления газопроводов включительно». Действовали и группы, «которые не стеснялись наемных убийц», ведь это был «обычный метод общения между тамошними политиками», - сказал Земан.

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По его словам, наибольшей опасностью для Украины в настоящее время является «угроза экономического банкротства, гражданская война и российское вторжение», а потому Петра Порошенко, отметил президент Чехии, «ждут нелегкие времена», передает Радио Свобода.

По мнению Милоша Земана, «единственный путь, который может успокоить ситуацию в Украине, это децентрализация», предоставления регионам большей самостоятельности.

Нужно также быть внимательным в диалоге с российским президентом Владимиром Путиным, отметил Милош Земан и сравнил последнего с шахматистом. «Если вы допуститесь ошибки, будьте уверены, он ее использует. А потому рецепт прост: не делайте лишних ошибок», - добавил в разговоре с чешскими студентами Милош Земан.

Президент Чехии не приезжал на инаугурацию новоизбранного президента Украины Петра Порошенко. Как объясняли в чешском правительстве, причина - перегрузка графике работы чешского главы государства.

Чехию представлял министр иностранных дел Любомир Заоралек.