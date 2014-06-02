Президент Чехии пригласил Порошенко в Прагу

Об этом президент Чехии заявил вчера в программе общественного канала ČT24.

«Было бы хорошо, если бы господин Порошенко, которого я уже пригласил в Прагу, встретился в Донецке с Ринатом Ахметовым и попытался найти с ним определенный путь выхода из кризиса», - отметил Милош Земан, передает радио «Свобода».

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Земан подчеркнул, что в случае, «если в Украине дойдет до гражданской войны, для Российской Федерации это будет очень хорошим поводом для внешнего вторжения».

Земан критически оценил шаги Европейского Союза в отношении Украины, в котором, как говорит чешский президент, «до сих пор не удалось сделать многое».

Инаугурация новоизбранного президента Украины Порошенко должен состояться 7 июня. Во время внеочередных президентских выборов 25 мая Порошенко набрал 54,7% голосов и победил в первом туре.