Президент Чехии пригласил Порошенко в Прагу
Президент Чехии Милош Земан прислал приглашение Петру Порошенко, который победил на президентских выборах в Украине, посетить Прагу.
Об этом президент Чехии заявил вчера в программе общественного канала ČT24.
«Было бы хорошо, если бы господин Порошенко, которого я уже пригласил в Прагу, встретился в Донецке с Ринатом Ахметовым и попытался найти с ним определенный путь выхода из кризиса», - отметил Милош Земан, передает радио «Свобода».
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Земан подчеркнул, что в случае, «если в Украине дойдет до гражданской войны, для Российской Федерации это будет очень хорошим поводом для внешнего вторжения».
Земан критически оценил шаги Европейского Союза в отношении Украины, в котором, как говорит чешский президент, «до сих пор не удалось сделать многое».
Инаугурация новоизбранного президента Украины Порошенко должен состояться 7 июня. Во время внеочередных президентских выборов 25 мая Порошенко набрал 54,7% голосов и победил в первом туре.