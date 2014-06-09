Почти 100 км границы на Донбассе остались без пограничной охраны - СМИ
На этой неделе самые активные атаки вооруженных террористов сосредоточились на границе с Россией. В результате Кабмин решил временно закрыть восемь пропускных пунктов на границе с Россией.
Однако в реальности усилить охрану границы оказалось несравненно труднее, чем на словах. Информация о том, что происходило с самими луганскими и донецкими пограничниками, поступала весьма противоречивая.
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Почти 100 км границы на Донбассе сегодня фактически остались без пограничной охраны. В целом протяженность украинско-российской границы составляет около 2,3 тыс. км, передает ТСН.
Из них сухопутной - почти в 2 тыс. км - самый длинный в Европе. В течение 23-х лет независимости Украина считала его вполне безопасным. Не было никакой изгороди, укрепрайона и стратегии обороны от дружественной России.
"Два человека на километр границы - какая это охрана?" - удивляется директор военных программ центра имени Разумкова Николай Сунгуровский.
Пограничников превратили фактически в полицейскую службу, которая имеет право только контролировать, а не защищать наши рубежи - так решил бывший президент Виктор Янукович.
"Силовой компонент был минимизирован. Его возвели фактически до 10 процентов от потребности", - рассказал экс-руководитель Генштаба ВСУ Анатолий Лопата.
Решение о применении силы принимается только через Генштаб. "Решения принимаются неделями. Ситуация развивается на часы-минуты, а решения принимаются неделями", - отметил Сунгуровский.