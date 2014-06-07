Террористы после боя в "Мариновке" лечатся в Ростовской области - СМИ

Девять террористов, получивших ранения в бою в 3 км от российской границы 5 июня, проходят лечение в медучреждениях Ростовской области, сообщила журналистам в субботу министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, передают Новости Донбасса.

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"Пятеро раненых находятся в больнице скорой медицинской помощи в Таганроге, из них двое тяжелых. Еще четверо лечатся в больнице Куйбышевского района", - сказала Быковская.

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Она уточнила, что сведения о раненых "ополченцах" поступили от российских пограничников, которые вызвали кареты "скорой помощи".

Как ранее сообщал УНИАН, 5 июня, на границе с РФ в районе пункта пропуска "Мариновка", что на Донетчине, украинские пограничники вели ожесточенный бой с террористами.

Со стороны России пограничное подразделение штурмовала группа боевиков (состав: 1 БТР, 4 КамАЗа с установленными крупнокалиберными пулеметами НСВ и 4 микроавтобуса).

Во время боя вблизи "Мариновки" уничтожены 1 автомобиль "Урал", 2 автомобиля "КамАЗ" и 1 БТР террористов. Есть информация о потерях из числа нападавших. Со стороны пограничников 5 человек получили ранения.

Часть террористов, которые атаковали пункт пропуска «Мариновка» с нейтральной полосы со стороны Российской Федерации, после атак авиации и силового усиления пограничников прибегла к бегству на территорию России.