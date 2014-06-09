На Донбассе террористы похитили со склада шахты взрывчатку и детонаторы
00:48, 09 июня 2014Политика
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На Донбассе террористы ограбили шахту - из подземного склада шахты имени Скочинского они похитили почти 720 килограмм аммонита и 360 детонаторов.
REUTERS
Об этом сообщили источники в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», пишет «ОстроВ».
Как стало известно, 15 вооруженных боевиков назвались представителями ”Донецкой народной республики”.
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По словам источника, выдача взрывчатки из подземного склада, могла осуществляться только по наводке.
Кроме взрывчатки, сепаратисты похитили около километра провода.
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