На Донбассе террористы похитили со склада шахты взрывчатку и детонаторы

На Донбассе террористы ограбили шахту - из подземного склада шахты имени Скочинского они похитили почти 720 килограмм аммонита и 360 детонаторов.

Об этом сообщили источники в ГП «Донецкая угольная энергетическая компания», пишет «ОстроВ». Как стало известно, 15 вооруженных боевиков назвались представителями ”Донецкой народной республики”. Читайте такжеТеррористы украли из донецкой шахты почти тонну взрывчатки - СМИ По словам источника, выдача взрывчатки из подземного склада, могла осуществляться только по наводке. Кроме взрывчатки, сепаратисты похитили около километра провода.

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