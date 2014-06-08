В Луганске боевики обесточили аэропорт и минируют дорогу - очевидцы
21:13, 08 июня 2014Политика
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В Луганске террористы обесточили аэропорт, подорвав подстанцию.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает сообщество "Евромайдан SOS", передает ТСН.
"Сегодня террористы взорвали подстанцию, которая обеспечивала электричеством луганский аэропорт. Там находятся много наших ребят из разных регионов Украины! Сейчас они без света, к тому же со дня на день планируется штурм аэропорта", - говорится в сообщении.Читайте такжеПоявилось видео мощного взрыва в районе луганского аэропорта
По данным активистов, сейчас здание аэропорта контролируется украинскими военнослужащими.
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