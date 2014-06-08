На Донетчине террористы грабят предприятия, где работают люди с ограниченными возможностями
Террористы требовали подписать документы про добровольную передачу имущества УТОС в распоряжение террористической организации "ЛНР".
По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» представители террористической организации "Луганская народная республика" совершают неправомерные действия в отношении инвалидов по зрению, проживающих на Донбассе.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Пророссийские боевики не гнушаются мародерствовать на предприятиях УТОС, уничтожают часть оборудования (т.е., по сути, - рабочие места людей с ограниченными возможностями), а также вывозят с территории предприятий как оборудование, так и транспорт", - пишет он.
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Тымчук подчеркивает, что по полученным данным, одного из руководителей предприятия, где трудоустроены инвалиды по зрению, террористы похитили и держали в подвале, требуя подписать документы про добровольную передачу имущества УТОС в распоряжение террористической организации "ЛНР".
"После начавшихся угроз несколько семей других сотрудников УТОС были вынуждены выехать с территории Луганской области в безопасные регионы Украины", - сообщил он.