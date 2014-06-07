Порошенко принял присягу президента Украины
Порошенко скрепил присягу президента Украины подписью.
На торжественном заседании Верховной Рады Украины президент Украины Петр Порошенко принял присягу народу Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, приведение Президента Украины к присяге совершил председатель Конституционного Суда Украины Юрий Баулин.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса
Президент, положив руку на Пересопницкое евангелие, составлял такую присягу: "Я, Петр Порошенко, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".
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В ВР внесли Президентский штандарт.
Порошенко скрепил присягу президента Украины подписью.