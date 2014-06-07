Порошенко принял присягу президента Украины

На торжественном заседании Верховной Рады Украины президент Украины Петр Порошенко принял присягу народу Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, приведение Президента Украины к присяге совершил председатель Конституционного Суда Украины Юрий Баулин.Читайте такжеСостоялась инаугурация пятого президента Украины: курс на ЕС и мирный план для Донбасса

Президент, положив руку на Пересопницкое евангелие, составлял такую присягу: "Я, Петр Порошенко, волей народа избранный Президентом Украины, заступая на этот высокий пост, торжественно присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими делами защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире".

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В ВР внесли Президентский штандарт.

Порошенко скрепил присягу президента Украины подписью.