Экс-регионалка Повалий споет на праздновании дней России в Крыму

В концерте, с которого стартует вокальный конкурс "Пять звезд", примут участие российские певцы, а из украинских должны быть Ани Лорак и Таисия Повалий, передает ТСН.

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Продюсер и муж певицы-депутата Игорь Лихута подтвердил участие Повалий на проведении дней России.

Тот факт, что Крым оккупирован российскими войсками, а на Востоке Украины идет настоящая война при поддержке российских диверсантов, представителей шоу-бизнеса не беспокоит.

"Мы не воюем, у нас нет слова "война", у нас есть определенные проблемы, на определенной территории. Мы артисты, нас приглашают на фестиваль. У нас в стране, к сожалению, ничего не проходит. Мы решили принять приглашение. Таисия - артистка, она должна петь для людей", - прокомментировал такое решение продюсер и муж Повалий Игорь Лихута.