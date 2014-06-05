Над горуправлением МВД и горсоветом в Красном Лимане поднят флаг Украины - Аваков

Об этом написал министр МВД Арсен Аваков в соцсети Facebook.

"Спецподразделение МВД «Артемовск» укомплектованное только жителями Донецкой области приступило к патрулированию и несению службы в городе. Вместе со сводным отрядом милиции и местными офицерами, верными присяге Украины. Главой районной администрации, по сути, послевоенным переходным руководителем района назначен уроженец этих мест, подполковник Константин Матейченко", - написал Аваков в соцсети. Читайте такжеПашинский: северная часть Луганской области зачищена от террористов

Он подчеркнул, что в самое ближайшее время в городе будет восстановлено функционирование всех социальных служб и организаций.

"Можно будет вновь беспрепятственно получать пенсии и другие выплаты из госбюджета", - подчеркнул министр.