Стоимость проекта моста РФ через Керченский пролив превысила лимит на 28 млрд гривен

Об этом сообщил председатель правления ГК "Автодор" Сергей Кельбах.

Ориентировочная стоимость проекта создания совмещенного автомобильно-железнодорожного мостового перехода, с учетом затрат на строительство автомобильных и железнодорожных подходов к нему (25,8 км и 83 км соответственно), составляет 283,19 млрд рублей (более 94 млрд гривен), непосредственно строительство мостовых сооружений - 149,8 млрд рублей (около 50 млрд гривен).

Как пишет ИТАР-ТАСС, срок строительства - 3,5 года.

ГК "Автодор" рассмотрела 74 различных варианта сооружения перехода, в том числе комбинированные варианты совмещенного автомобильно-железнодорожного моста или тоннеля, а также варианты строительства мостов по отдельности. Стоимость различных вариантов варьируется от 283 млрд рублей до 349 млрд рублей, сообщил в своем докладе Кельбах.

По словам Кельбаха, изначально государство должно было выделить капитальный грант в размере не более 200 млрд рублей на строительство перехода.

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Строительство моста может быть профинансировано за счет средств Фонда национального благосостояния, сообщил журналистам замминистра транспорта Олег Белозеров.

Доходы от платной эксплуатации будущего мостового перехода через пролив в течение 20 лет могут составить от 142 млрд рублей до 228,3 млрд рублей в зависимости от выбранной тарифной политики, также указал Кельбах.

Выручка от платной эксплуатации железнодорожной инфраструктуры мостового перехода в течение 20 лет оценивается экспертами "Автодора" на уровне 64,7 млрд рублей.

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Выручка от платы за проезд автомобилей по мосту за такой же срок эксплуатации может составить 228,3 млрд рублей при условии, если плата будет собираться со всех типов автомобилей, или 77,8 млрд рублей при взимании платы только с грузовых автомобилей и крупногабаритных автобусов.

ГК "Автодор" занимается проработкой вопроса о строительстве постоянного транспортного перехода через Керченский пролив по поручению правительства.