Пашинский: северная часть Луганской области зачищена от террористов

Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский, достигнут «первый огромный успех - полностью зачистили от террористов город Красный Лиман».

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«В Красном Лимане появится гражданская администрация, которая будет налаживать жизнь. Мы также полностью локализовали ситуацию на севере Луганской области -- 9 районов области на севере полностью под контролем украинского государства", - отметил Сергей Пашинский, передает "Украинская правда".