Пашинский: северная часть Луганской области зачищена от террористов
14:45, 05 июня 2014Политика
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Север Луганской области и город Красный Лиман Донецкой области полностью зачищены от террористов.
Украинские военные освободили от террористов север Луганской Обалсти / фото REUTERS
Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации президента Сергей Пашинский, достигнут «первый огромный успех - полностью зачистили от террористов город Красный Лиман».
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«В Красном Лимане появится гражданская администрация, которая будет налаживать жизнь. Мы также полностью локализовали ситуацию на севере Луганской области -- 9 районов области на севере полностью под контролем украинского государства", - отметил Сергей Пашинский, передает "Украинская правда".
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