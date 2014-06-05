Ляшко получил наибольшую поддержку избирателей с неполным средним образованием - экзит-пол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила директор Фонда “Демократические инициативы имени Илька Кучерива” Ирина Бекешкина, презентуя окончательные итоги экзит-пола, проведенного в день выборов президента Украины 25 мая.

В частности, согласно данным экзит-пола, наблюдается тенденция, что самую большую поддержку Ляшко получил от избирателей с неполным средним образованием (9 классов) общеобразовательной школы - 10% и от избирателей с неоконченным высшим образованием (студентов) - 13,5%.

В то же время среди избирателей с высшим образованием поддержка Ляшко составила лишь 6,1%.

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По словам Бекешкиной, противоположная картина наблюдается с поддержкой Порошенко. Самую высокую поддержку он имеет среди избирателей с высшим образованием - 59,1%, и самую низкую - среди студентов и тех, кто окончил лишь 9 классов, - 51,3 и 51%, соответственно.

Прослеживается также зависимость уровня поддержки от уровня образования избирателей еще одного кандидата в президента - Юлии Тимошенко. Больше всего ее поддержали люди с неполным средним образованием - 18,7%, меньше всего - люди с высшим образованием - 10,2%.

Также социолог констатировала, что одной из неожиданностей президентских выборов стала поддержка новоизбранного президента Порошенко во всех регионах страны. Даже на востоке его поддержали 39% тех, кто пришел на избирательные участки.

В то же время, она заметила, что такой высокий уровень поддержки Порошенко на востоке во многом обусловлен низкой явкой в Луганской и Донецкой областях, которая, в свою очередь, связана с ситуацией в восточной Украине.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы президента Украины состоялись 25 мая 2014 года.

Согласно результатам, обнародованным ЦИК, Порошенко получил 54,7% голосов избирателей (за него проголосовали 9 млн.857 тыс. 308 граждан), Тимошенко - 12,81% (2 млн 310 тыс. 50), Ляшко - 8,32% (1 млн 500 тыс. 377), Анатолий Гриценко - 5,48% (989 тыс. 29), Сергей Тигипко - 5,23% (943 тыс. 430), Михаил Добкин - 3,03% (546 тыс. 138), Вадим Рабинович - 2,25% (406 тыс. 301).

Остальные кандидаты на пост президента получили меньше 2% голосов избирателей.