Верховная Рада внесла изменения в закон по борьбе с терроризмом

За это решение проголосовали 239 депутатов из 332 зарегистрированных в сессионном зале.

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Согласно изменениям, антитеррористическую операцию (АТО) определили как комплекс скоординированных мероприятий, направленных на предупреждение, предотвращение и пресечение террористической деятельности, освобождение заложников, обеспечение безопасности населения, обезвреживание террористов, минимизацию последствий террористической деятельности.

Министерство обороны, органы военного управления, соединения, воинские части вооруженных сил (ВС) защищают от террористических посягательств объекты и имущество ВС, оружие массового поражения, ракетное и стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые и ядовитые вещества, находящиеся в воинских частях или в спецместах; организуют подготовку и применение сил и средств сухопутных войск, воздушных сил, военно-морских сил ВС в случае совершения террористического акта в воздушном пространстве, в территориальных водах Украины; участвуют в АТО на военных объектах и в случае возникновения террористических угроз безопасности государства из-за границ Украины; в случае привлечения к АТО - с применением имеющихся сил и средств выполняют задачи по пресечению деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; задерживают лиц, а в случаях, когда их действия угрожают жизни и здоровью заложников, участников АТО или других лиц - их обезвреживают.

Кроме того, в изменениях перечисляется из кого формируется Межведомственная координационная комиссия Антитеррористического центра при СБУ.

Кроме того, в изменениях отмечается, что в случае сложных АТО, по решению руководителя Антитеррористического центра при СБУ, к операции привлекаются личный состав и специалисты отдельных подразделений, военные части, оружие, боевая техника, специальные и транспортные средства, средства связи, иные материально-технические средства СБУ, МВД, Национальной гвардии, ВС.

Предусмотрено, что в районе проведения АТО могут вводиться ограничения прав и свобод граждан. По требованию руководителей АТО предприятия, учреждения и организации, находящиеся в районе проведения операции, частично или полностью прекращают работу.

В ситуациях, связанных с совершением или угрозой теракта, спецподразделения и подразделения особого назначения субъектов, непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, также выполняют следующие задачи: проникновение на захваченный террористами объект; задержание террористов, а в случаях, когда их действия угрожающих жизни и здоровью заложников, участников операции или других лиц - их обезвреживание; опережение действий террористов, которые могут привести к техногенно-опасным последствиям; освобождение заложников; обеспечение хранения вещественных доказательств, документов, вещей, ценностей; разоружение и охрана лиц, задержанных во время АТО.