В зону АТО вскоре прибудет третий батальон Нацгвардии
09:56, 05 июня 2014Политика
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В зону антитеррористической операции (АТО) в ближайшее время прибудет третий батальон Национальной гвардии.
В зону АТО к отправке готовится 3-й батальон Нацгвардии / фото УНИАН
Об этом сообщил командир батальона «Донбасс», который вошел в состав Национальной гвардии, Семен Семенченко, информирует сайт МВД.
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«Третий батальон Нацгвардии в ближайшее время прибудет в зону АТО. По словам командира, кольцо АТО быстрыми темпами сжимается вокруг террористов, находящихся на востоке Украины», - говорится в сообщении.
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