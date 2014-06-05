В зону АТО вскоре прибудет третий батальон Нацгвардии

Об этом сообщил командир батальона «Донбасс», который вошел в состав Национальной гвардии, Семен Семенченко, информирует сайт МВД.

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«Третий батальон Нацгвардии в ближайшее время прибудет в зону АТО. По словам командира, кольцо АТО быстрыми темпами сжимается вокруг террористов, находящихся на востоке Украины», - говорится в сообщении.