G7 сочла сдержанными действия сил АТО на Донбассе и призвала боевиков разоружиться
02:53, 05 июня 2014Политика
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Лидеры стран G7 назвали сдержанными действия силовых структур Украины, котоные проводят военную спецоперацию на юго-востоке страны, и высказались за скорейшее применение "меморандума мира и согласия", говорится в коммюнике по итогам рабочего ужина "семерки".
Лидеры G7 призвали украинскую власть сохранять сдержанность / REUTERS
"Мы призываем незаконные вооруженные формирования разоружиться. Мы призываем украинские власти сохранить сдержанный подход в проведении операций по восстановлению законности и порядка", — заявили главы стран-членов G7.
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Они также приветствовали "готовность украинских властей к продолжению инклюзивного национального диалога", сообщает РИА Новости.
"Мы приветствуем "меморандум мира и согласия", принятый Верховной радой 20 мая, и выражаем желание, чтобы он мог быть быстро применен", — говорится в коммюнике.
Лидеры также призвали украинский парламент и правительство продолжить конституционную реформу.
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