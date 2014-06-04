Ромпей примет участие в инаугурации новоизбранного президента Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сам Ромпей сообщил сегодня в Брюсселе на пресс-конференции, которая состоялась накануне саммита G-7.

„Я приму участие в инаугурации президента Украины”, - сказал он.

Кроме того, Ромпей выразил надежду окончательно подписать Соглашение об ассоциации с Украиной „как можно скорее”.

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„Ми ожидаем сотрудничества с президентом Украины”, - подчеркнул президент Совета ЕС.

Как сообщал УНИАН, инаугурация президента Украины состоится 7 июня.