В ГПСУ опровергают информацию о получении пограничниками взяток за пропуск транспорта с боевиками

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

“Сейчас все силы брошены на границу для того, чтобы сделать невозможным проход боевиков. Если у депутата есть доказательства, фамилии, пусть их предоставит, чтобы мы разобрались и в случае необходимости наказали виновных. Вообще такие заявления необоснованны и делать их в такое время, не имея доказательств, как минимум некорректно”, - сказали в пресс-службе пограничников.Читайте такжеВоенные эксперты объяснили, почему восточная граница Украины оказалась "прозрачной"

В то же время в пресс-службе отметили, что сейчас не владеют информацией, которую обнародовал руководитель «Информационного сопротивления» Дмитрий Тымчук, о формировании на границе с Украиной колонн из 50 грузовиков с боевиками, но заметили, что еще несколько дней назад информировали о том, что подобные действия наблюдаются.