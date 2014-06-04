Россияне устраивают круизы по Черному морю, игнорируя международные нормы и украинские законы

Украинские дипломаты начали мониторинг транспортных компаний, которые нарушают Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" и резолюцию Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года в связи с аннексией Крыма.

Эксперты будут вносить нарушителей в открытый "черный список" на собственном сайте и требовать от государственных органов и международных организаций реагирования на такие действия вплоть до ареста имущества и судебного преследования этих компаний.

Первым номером списка стал теплоход "Адриана", выполняющей рейсы для российской круизной компании Black & Baltic Seas cruise, который зашел 30-го мая в оккупированный порта Ялта. Как стало известно "Майдану иностранных дел", российская круизная компания Black & Baltic Seas cruise ("Черноморско-балтийская круизная компания", дочерняя компания туроператора "Экспо-тур") организовала в 2014 году круиз "Пять курортных столиц Черного моря". Программой круиза предусмотрены заходы в порты Сочи, Новороссийск, Севастополь, Стамбул, Ялта на теплоходе "АДРИАНА".

Теплоход вышел в первый круиз этого сезона из порта Сочи 25 мая 2014 и направился к порту Стамбул, куда прибыл 27 мая 2014 около 15:00. Из Стамбула, после двухдневной стоянки, судно 29 мая прибыло в оккупированные украинские порты Ялта и Севастополь. В дальнейшем планируется регулярная еженедельная организация кольцевых круизов этого судна.

Таким образом, фрахтователь судна, круизная компания Black & Baltic Seas cruise (Санкт-Петербург, РФ), фактически планирует организовать морское пассажирское сообщение между оккупированными украинскими портами Севастополь и Ялта и турецким портом Стамбул. Это, отмечают дипломаты, является грубым нарушением Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины". Кроме того, 300 пассажиров и 100 членов экипажа теплохода фактически стали нарушителями пограничного режима Украины.

Одновременно эту ситуацию можно рассматривать как игнорирование всеми участниками организации круиза резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года в связи с аннексией Крыма.

Как известно, в ней Генассамблея, в частности, призвала государства и международные организации, в том числе IMO, что является структурой ООН, не признавать изменении статуса Крыма и Севастополя и воздержаться от действий, которые могут интерпретироваться как признание изменений этого статуса. В связи с этим организация "Майдан иностранных дел" направила соответствующее письмо в Министерство иностранных дел Украины с требованием прислать ноты уполномоченным органам Турецкой Республики, государству флага судна - Федерации Сент-Китс и Невис, а также Международной морской организации (IMO).