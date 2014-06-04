На инаугурацию Порошенко приедут 20 лидеров государств - СМИ

Разосланы сотни приглашений на уровне руководства стран мира и уже 20 лидеров иностранных государств подтвердили свое участие в инаугурации Петра Порошенко.

Соединенные Штаты на инаугурации будет представлять вице-президент Джо Байден, который прибудет вместе с делегацией 7 июня. На предыдущую инаугурацию Януковича - США прислали чиновника низшего ранга. Почетной компанией в Украину приедут лидеры стран Европы, передает ТСН.

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Свое присутствие на инаугурации уже подтвердили президент Польши Бронислав Коморовский, президент Литвы Даля Грибаускайте, президент Швейцарии Дидье Буркхальтер, президент Совета Европы Херман ван Ромпей, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер.

"Подтверждения об участии в инаугурации иностранных лидеров продолжают поступать. Ожидается беспрецедентно высокий уровень участия иностранных делегаций в инаугурации Президента Украины, который является как демонстрации поддержки с их стороны Украины в это непростое время так и проявлением личного уважения к избранного президента", - сказал директор департамента информационной политики Министерства иностранных дел Евгений Перебыйнис.