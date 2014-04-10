Курченко уверяет Европу, что он честный бизнесмен, и просит разморозить его активы

Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на источники в дипломатических кругах, передает Эспрессо TV.

Беглецы подали протест на применены к ним Советом Европы санкции. Сейчас дело рассматривается рабочей группой Совета ЕС, но скорее всего, предполагает дипломат, за деньги придется побороться в судах Люксембурга.

Финансовые активы бывших украинских толстосумов были заблокированы 5 марта, через две недели после падения режима Януковича. Санкции за хищение государственных средств и нарушения прав человека применили к 18 лицам, в том числе к самому бывшему президенту и его младшему сыну Виктору.

Какие адвокатские конторы будут представлять интересы Курченко и Януковича - пока не ясно, однако это не "Альбер & Geiger" (компания, которая ведет дело Азарова), - пишет EUobserver.

Временное правительство Украины считает, что из государственной казны за 4 года пребывания у власти прежнего режима, было украдено $ 70 млрд, что привело к истощению жизненно важных институтов, в том числе украинской армии.

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С помощью расследований чиновников ЕС и Федерального бюро США, украинское правительство планирует репатриировать эти средства.

Сергей Курченко, 28-летний банкир, «газовый барон» и медиа-магнат, тесно сотрудничал с бывшим правящим кланом. 6 марта на сайте его компании Vetek Group, было опубликовано обращение, в котором Сергей Курченко заявляет, что он честный человек и готов сотрудничать с европейскими следователями.

«Я честный украинский бизнесмен ... Я готов предоставить все необходимые документы и оказать любую помощь инспекционным органам ЕС для того, чтобы доказать свою невиновность".

Зато, украинские прокуроры выдали ордер на его арест по обвинению в краже 100 миллионов долларов из государственной газовой компании. Они утверждают, что Курченко нанял "титушек" - бандитов в штатском, которые избивали протестующих.

Между тем, журналистам стали известны документы, которые свидетельствуют о том, что Курченко является одним из организаторов преступных группировок и отчет о его коррупционных действиях. Например, с Сергеем Курченко связанны оффшорные фирмы, в том числе три на Кипре, куда направлялись огромные суммы через ABLV Bank Латвии.

Александр Янукович, 40 лет, по образованию стоматолог.

Он также стал одним из богатейших людей Украины после получения контроля над банком во времена президентства своего отца.

Где сейчас находятся Азаров, Александр Курченко и Янукович - неизвестно. Ранее сообщалось, что Николай Азаров бежал в Австрию, где его семья имеет бизнес и недвижимость. Так называемый «Черный» список ЕС замораживая активы, не запрещает выдачу виз.

Таинственный дипломат добавил, что согласно правилам, в случае введения санкций, государства-члены Евросоюза могут позволить выпуск замороженных денежных средств, чтобы заплатить за "разумные" судебные расходы.