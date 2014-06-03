Джемилев и Обама обсудят ситуацию в оккупированном Крыму

В ходе встречи Мустафа Джемилев попросит Барака Обаму активизировать санкции против России. По его словам, санкции будут действовать до момента, пока не будет освобожден последний квадратный метр оккупированного Крыма, передает радио «Свобода».

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Кроме того, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев в Варшаве получит польскую премию «Солидарность» за вклад в защиту демократии и прав человека. Это произойдет на закрытом для прессы обеда, в котором примут участие президент США Барак Обама и другие главы государств.

Денежный фонд премии составляет 1 млн евро. По словам Мустафы Джемилева, эти деньги он будет тратить через «Фонд развития Крыма», а около 100 тыс. евро пожертвует семьям героев Небесной сотни. Мустафа Джемилев подчеркнул, что считает эту награду знаком своевременной моральной поддержки крымскотатарского народа и Украины.