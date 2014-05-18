Крымские татары приняли резолюцию с требованием статуса национально-территориальной автономии

Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса крымскотатарского народа.

"Мы, участники Всекрымского траурного митинга памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – депортации 18 мая 1944 года и десятилетий его насильственного удержания в местах изгнания... заявляем о неотъемлемом праве крымскотатарского народа на самоопределение на своей исторической территории – в Крыму - путем придания Республике Крым статуса национально-территориальной автономии", - говорится в Резолюции Всекрымского траурного митинга памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – депортации 18 мая 1944 года и десятилетий его насильственного удержания в местах изгнания.Читайте такжеДжемилев не поедет в Крым из-за угрозы открытых противостояний

В качестве первоочередных мер по восстановлению прав крымскотатарского народа крымскотатарский народ требует восстановления исторических названий, подвергшихся изменению вследствие депортации крымскотатарского народа и принятия законов, гарантирующих эффективное представительство крымских татар, избираемых самими крымскими татарами, в органах законодательной и исполнительной власти Республики Крым.

Кроме этого, крымские татары выступают за признание общенационального съезда крымскотатарского народа - Курултая крымскотатарского народа и формируемых им органов национального самоуправления – Меджлиса крымскотатарского народа, региональных и местных меджлисов, представительными органами коренного народа Крыма.Читайте такжеДжемилев: Кремль безуспешно пытается вербовать сторонников из числа крымских татар

В резолюции также требуют немедленного прекращения дискриминации и репрессий по отношению к крымским татарам по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Читайте полный текст резолюции Всекрымского траурного митинга памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.