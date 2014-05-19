В Турции Мустафу Джемилева удостоили звания "Почетного доктора"

Как сообщает агенство 'Крымские новости', соответствующее решение было принято единогласно Сенатом Чанаккаленского университет имени Восемнадцатого Марта.

Звание "Почетного доктора" Джемилеву было присвоено в соответствии со статьей 2547 кодекса 14/b-5 Турецкой республики.

Читайте такжеДжемилев стал лауреатом польской "Награды Солидарности"

''Лидер крымскотарского народа Мустафа Джемилев, благодаря которому крымскотатарский народ смог вернуться на свою родину в Крым, являясь всемирно известным правозащитником, проявляя огромное терпение, до сих пор остается лидером крымскотатарского народа'',- отмечает Сенат университета.

Как известно, одной из последних наград Джемилева стала премия "Солидарности", которой он удостоился 7 мая 2014 года.