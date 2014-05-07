Джемилев стал лауреатом польской "Награды Солидарности"
Лидер крымских татар Мустафа Джемилев стал лауреатом польской «Награды Солидарности».
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Награду Джемилеву в июне вручит президент Польши Бронислав Коморовский в присутствии президента США Барака Обамы.
"Джемилев годами борется за демократию и гражданские права в Украине, в частности, в отношении крымскотатарского сообщества. Он подтверждал свои демократические убеждения еще с советских времен, когда был диссидентом и провел около 10-ти лет в советских лагерях", - сказал глава МИД Польши.
Читайте такжеДжемилев оспорит запрет въезда в Крым в Европейском суде по правам человекаУказанная награда вручается людям, которые способствуют распространению демократии.
Справка УНИАН. МИД Польши ввело "Награду Солидарности" в связи с 25-й годовщиной первых свободных парламентских выборов в стране.
Награда состоит из трех элементов и предусматривает выделение 250 тысяч евро лауреату, 700 тысяч евро на поддержку проектов, которые укажет победитель и 50 тысяч евро на его поездку в Польшу.
Номинантов на эту награду, указывали, в частности, бирманская оппозиционная деятельница Аун Сан Су Чжи, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, глава шведского МИД Карл Бильдт и экс-министры иностранных дел Польши Владислав Бартошевський и Адам Ротфельд.
Окончательный выбор сделала специальная комиссия, в состав которой вошли экс-президент Польши Лех Валенса, основатель гуманитарной организации Polska akcja humanitarna Янина Охойская, одна из деятельниц польского независимого профсоюза "Солидарность" Хенрыка Кривонос, глава канцелярии президента Польши Яцек Михаловский и глава МИД Польши Сикорский.