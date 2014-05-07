Джемилев стал лауреатом польской "Награды Солидарности"

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сегодня сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Награду Джемилеву в июне вручит президент Польши Бронислав Коморовский в присутствии президента США Барака Обамы.

"Джемилев годами борется за демократию и гражданские права в Украине, в частности, в отношении крымскотатарского сообщества. Он подтверждал свои демократические убеждения еще с советских времен, когда был диссидентом и провел около 10-ти лет в советских лагерях", - сказал глава МИД Польши.

Читайте такжеДжемилев оспорит запрет въезда в Крым в Европейском суде по правам человекаУказанная награда вручается людям, которые способствуют распространению демократии.

Справка УНИАН. МИД Польши ввело "Награду Солидарности" в связи с 25-й годовщиной первых свободных парламентских выборов в стране.

Награда состоит из трех элементов и предусматривает выделение 250 тысяч евро лауреату, 700 тысяч евро на поддержку проектов, которые укажет победитель и 50 тысяч евро на его поездку в Польшу.

Номинантов на эту награду, указывали, в частности, бирманская оппозиционная деятельница Аун Сан Су Чжи, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, глава шведского МИД Карл Бильдт и экс-министры иностранных дел Польши Владислав Бартошевський и Адам Ротфельд.

Окончательный выбор сделала специальная комиссия, в состав которой вошли экс-президент Польши Лех Валенса, основатель гуманитарной организации Polska akcja humanitarna Янина Охойская, одна из деятельниц польского независимого профсоюза "Солидарность" Хенрыка Кривонос, глава канцелярии президента Польши Яцек Михаловский и глава МИД Польши Сикорский.