За захват здания ОГА в Харькове будут судить 63 активиста антимайдана - прокуратура
В Харькове в суд переданы обвинительные акты на 63 активистов антимайдана, принимавших участие в захвате здания Харьковской облгосадминистрации в ночь на 8 апреля.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника отдела прокуратуры области Ярослава Мышкова.
По его сведениям, прокуратура Харьковской области утвердила обвинительные акты по 63 человек, которые обвиняются по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины.Читайте такжеГПУ направила в суд дело об издевательстве силовиков над активистом Майдана Гаврилюком
Мышков отметил, что еще по трем задержанным дело выделено в отдельное производство.
По сведениям прокуратуры, Киевский районный суд Харькова завтра, 3 июня, начнет слушание дел против активистов антимайдана.
Как сообщал УНИАН, ночью 8 апреля пророссийские активисты захватили здание Харьковской ОГА. Утром 8 апреля спецподразделение Национальной гвардии Украины разблокировало здание. В ходе спецоперации были задержаны 65 человек, у них было изъято боевое и травматическое оружие, а также 6 ящиков с «коктейлями Молотова». Еще один участник захвата был задержан позже.Читайте такжеГПУ напоминает украинцам о криминальной ответственности за "сотрудничество" с террористами
Всем задержанным во время разблокирования здания ОГА вручены письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (массовые беспорядки).