Среди задержанных сепаратистов в Харькове - полтора десятка воров и грабителей

Об этом сообщает ОСО ГУМВД Украины в Харьковской области.

В ведомстве подчеркивают, на сегодняшний день следователями установлены все лица подозреваемых.

Большинство из них - жители города Харькова и области, есть также жители Запорожья и Области. Среди задержанных - 14 ранее осужденных за совершение грабежей, краж и разбоев.

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В МВД напоминают, что 8 апреля во время операции по освобождению ШЕСТВИЕ правоохранители задержали 65 человек. Того же дня всем им были вручены письменные подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины. Следователи ГУМВД Украины в Харьковской области совместно с органами прокуратуры вышли с ходатайством в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня Киевский районный суд Харькова продолжит заседание по избранию меры пресечения для указанных лиц. Гособвинение намерено предоставить суду дополнительные документы и сведения, установленные во время досудебного следствия, которое сейчас продолжается.