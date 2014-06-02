Террористы захватили начальников Амвросиевского райотдела и Торезкого горотдела милиции

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах.

"На блокпосту захватили начальника Амвросиевского райотдела милиции Артура Лихолет, начальника Торезкого горотдела милиции Вадима Кондакова и водителя. Якобы отвезли в Горловку (в Горловке захвачено здание горуправления милиции)", - сказал источник.