Террористы захватили начальников Амвросиевского райотдела и Торезкого горотдела милиции

14:55, 02 июня 2014
Политика
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Боевики террористической организации "ДНР" захватили начальников Амвросиевского райотдела и Торезкого горотдела милиции. Кроме этого, террористы захватили водителя. 

REUTERS

Об этом "ОстроВу" сообщил источник в правоохранительных органах. 

"На блокпосту захватили начальника Амвросиевского райотдела милиции Артура Лихолет, начальника Торезкого горотдела милиции Вадима Кондакова и водителя. Якобы отвезли в Горловку (в Горловке захвачено здание горуправления милиции)", - сказал источник. 

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