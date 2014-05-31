Боевики похитили из колонии в Горловке более 70 автоматов и освободили заключенного - СМИ
Более 70 автоматов Калашникова вывезли террористы из Калининской исправительной колонии №27.
Вчера, 30 мая, из Калининской исправительной колонии №27 террористы вывезли более 70 автоматов Калашникова, патроны и магазины к АК.
Об этом на условиях анонимности Gorlovka.ua сообщил сотрудник КИК-27, добавив, что при этом боевики оставили достаточное количество оружие для охраны территории.
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По данным источника, в колонию приехали около 50 человек на трех легковых автомобилях и одном грузовом. По их требованию был освобожден один из осужденных, которого забрали с собой.
Начальник колонии вместе со своим замом направились в здание Горловского ОБОПа для переговоров, но тоже были задержаны. Им предъявили ультиматум: или в колонии сдают все оружие, или они не выходят живыми из ОБОПа.