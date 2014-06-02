Пограничники возле Луганска продолжают отражать атаки террористов - Турчинов
Украинские пограничники продолжают отражать атаки террористов на Луганский пограничный отряд.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня во время Согласительного совета парламента.
Турчинов отметил, что сейчас под Луганском продолжается бой пограничников с террористами.
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По словам спикера, пограничники делают все возможное для защиты границы до полной очистки от террористов.
Турчинов также отметил, что в целом на сегодняшний день пограничники на участке границы от Городища Луганской области до Амвросиевки Донецкой области находятся в самых сложных условиях.
“Фактически они находятся на территории, которая временно контролируется террористами. И в этих сложнейших условиях ведут бои, защищая границу страны”, - сказал он.
Как сообщалось, сегодня около 00.30 к управлению Луганского пограничного отряда подъехали около 100 вооруженных лиц, которые расположились по периметру отряда. Первая атака с применением автоматов и подствольных гранатометов началась около 4 часов и продолжалась около 40 минут. Террористы продолжали стягивать силы и вооружение к управлению отряда. По состоянию на 7.00 их было уже около 400 человек, информировали в Государственной пограничной службе, добавляя, что авиация не может принять участие в бое, поскольку террористы прячутся в жилых домах.
По данным координатора группы «Информационное сопротивление» Дмитрия Тымчука, во время штурма террористами Луганского пограничного отряда ранены 7 пограничников.