В Киеве прошло воскресное вече

На главной площади страны собралось несколько тысяч человек.

Вече началось с исполнения Гимна Украины, после чего священнослужители прочитали молитву.

Читайте такжеУчастники вече освистали Кличко

Также перед людьми, которые собрались на Майдане, выступил победитель выборов мэра Киева Виталия Кличко. Свое выступление он начал с минуты молчания в память о погибших в ходе протестов в Киеве и военнослужащих, которые погибли во время АТО на востоке страны.