Мэр Макеевки подал в отставку
00:55, 30 мая 2014Политика
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Мэр Макеевки Александр Мальцев написал личное обращение о досрочном сложении полномочий городского головы.
Мальцев подал в отставку / Телеканал ЮНИОН
Об этом на очередном заседании сообщила секретарь горсовета Лариса Толстыкина.
Как пишет "Сегодня", данное обращение, предусмотренное статьей 79 Закона Украины «О местном самоуправлении», было принято большинством депутатов.
После этого депутаты утвердили в должности первого заместителя городского головы Олега Сытько, который до настоящего времени занимал должность заместителя Мальцева.
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Владимир Полянский, занимавший должность первого заместителя, решением сессии утвержден заместителем городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов горсовета.
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