России рано или поздно придется ответить за поддержку терроризма в Украине - Петренко

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня заявил журналистам в Варшаве министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Хочу напомнить, что ответственность за такие международные преступления, как преступления против человечности, не имеет срока давности, и даже те российские высокопоставленные должностные лица, которые причастны к этим событиям, должны понимать, что рано или поздно международные криминальные суды могут рассмотреть эти дела, которые касаются деятельности и поддержки террористических организаций со стороны России в Украине", - сказал он.

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По словам министра, украинская власть и в дальнейшем будет собирать доказательства того, что за сепаратистами в восточных регионах Украины стоит РФ, для того чтобы использовать их по судебным делам. "Чтобы те должностные лица, которые давали такие указания, понесли ответственность", - отметил он.

Как сказал Петренко, украинская власть готова амнистировать людей, которые поддались влиянию террористов и принимали участие в сепаратистском движении, при условии, что они сложат оружие и не причастны к совершению тяжких преступлений.

"Никакой амнистии, никаких переговоров с террористами, которые убивали, истязали, захватывали мирных граждан, военных и иностранных наблюдателей, не может быть", - подчеркнул Петренко.

Он отметил, что украинская власть может стабилизировать ситуацию в Украине за одну - две недели, если Россия прекратит поддержку сепаратистов.