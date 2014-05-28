В Донецке работает общественный транспорт и вокзал - мэр

Об этом сообщается на сайте мэра Донецка Александра Лукьяненко.

«Транспортное сообщение в городе обеспечено в соответствии с потребностями жителей. 28 мая на линии вышли 155 троллейбусов, 114 трамваев, 89 автобусов в режиме "обычный" и 801 маршрутное такси», - говориться в сообщении.

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В то же время, по укороченным маршрутам работают троллейбус №10 (до проспекта Панфилова) и автобусы №№5, 10 и 73 (до Партизанского проспекта), троллейбус маршрута №18 не работает.

Также, отмечается в сообщении, в полном объеме обеспечена работа железнодорожного вокзала. «Восстановлено пригородное сообщение. Поезда дальнего следования осуществляют отправление по графикам», - пишет мэр.

Работа аэропорта "Донецк" временно приостановлена, воздушное сообщение не возобновлено.

Отмечается, что в городе работает "горячая линия" 15-84 для стационарных телефонов или (062)335-27-85 для мобильных.

Как сообщал УНИАН, в Донецке, где 26 мая террористы захватили международный аэропорт и сожгли стадион «Дружба», украинские силовики проводят активную фазу антитеррористической операции.