За измену присяге уволены 12 тысяч правоохранителей, которые работали в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь сегодня на брифинга.

«Только в одном Крыму мы уволили 12 тысяч человек за измену присяге милиции. На сегодняшний день мы уволили 250 человек на Приднепровской железной дороге», - заявил он.

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«Сегодня мы увольняем за измену присяге в Луганской и Донецкой области. К величайшему сожалению, первыми изменниками оказались руководители кадровых подразделов управлений внутренних дел, мы немедленно их освобождаем от должностей», - сказал заместитель министра.

Он также отметил, что «у нас изменники оказались даже в Тернопольской, Львовской областях».

«Во время нашей поездки в Одесской области мы уволили около десяти человек, которые были связаны с экстремистами, они продавали патроны экстремистам», - сообщил Чеботарь.