ЦИК: Второй тур выборов не нужен, поскольку президент избран

Председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский заявляет, что необходимости в проведении второго тура президентских выборов нет, поскольку глава государства избран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

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По словам Охендовского, хотя в ЦИК еще не поступили все сообщения из участков, но с учетом тенденции, которая демонстрируется в ходе подсчета голосов, необходимости в проведении повторного голосования не будет.

“Хотя к ЦИК еще не поступили все сообщения, во-первых, с учетом тенденций, которые демонстрируются в ходе подсчета голосов, во-вторых - количества голосов, которые отданы за кандидата в президенты, а также того факта, что один из кандидатов очевидно набирает большинство голосов во всех без исключения регионах, уже сейчас можно сделать вывод, что необходимости в проведении повторного голосования не будет”, - сказал Охендовский.

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Как сообщал УНИАН, Центральная избирательная комиссия уже обработала 85,15% электронных протоколов УИК. Согласно этим данным, лидирует Петр Порошенко, который набрал 54,05% голосов.